قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بحزم وعزم قيادتها وشعبها ستبقى دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة، آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «بحزم وعزم قيادتها وشعبها ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة». وأضاف: «الإمارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها».