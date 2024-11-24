شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة القتلى إلى 29 في ضربة إسرائيلية بوسط بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى جراء ضربة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة مكتظة بالسكان في وسط بيروت أمس ارتفعت إلى 29 شخصًا.

وأضافت أن 67 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح، مشيرةً إلى أن الحصيلة قد ترتفع مع استمرار عمليات إزالة الأنقاض.

وكانت الضربة الإسرائيلية القوية قد دمرت مبنى متعدد الطوابق بمنطقة البسطة في بيروت، على مقربة من البرلمان وقصر الحكومة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي القتلى في جميع أنحاء لبنان أمس بلغ 84 شخصًا، فيما أصيب 213 آخرون بجروح.