شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إيطاليا للمشاركة في اجتماع دول مجموعة السبع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى الجمهورية الإيطالية، اليوم الأحد.
وسيشارك سمو وزير الخارجية، في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية الذي سيناقش الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.
وسيشارك سمو وزير الخارجية، في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية الذي سيناقش الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.