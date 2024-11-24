شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إيطاليا للمشاركة في اجتماع دول مجموعة السبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى الجمهورية الإيطالية، اليوم الأحد.

وسيشارك سمو وزير الخارجية، في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية الذي سيناقش الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط. اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع وسيعقد سمو الوزير خلال حضوره في مدينة فيوجي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، التي ستتناول أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

