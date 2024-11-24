شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المملكة والاتحاد الأوربي يستعرضان العلاقات وأوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الأوروبية

الدمام - شريف احمد - عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اجتماعًا بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.جاء برئاسة رئيسة اللجنة السياسية والأمنية السيدة دلفين برونك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج السيد لويجي دي مايو.وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات.بالإضافة إلى مناقشة جهود المملكة والاتحاد الأوروبي في حل النزاعات الإقليمية والدولية.حضر الاجتماع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة هيلين لو جال، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية طلال العنزي.