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حتى 2 صباحًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من الرياض والقصيم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بالإنذار الأحمر، استمرار الأمطار الغزيرة على منطقتي الرياض والقصيم خلال ساعات المساء الليلية الأحد/الاثنين، تمتد حتى الساعة 2 من صباح الاثنين.
وفي الرياض تشهد بعض الأماكن أمطارًا غزيرة، وهي: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف.
بينما تشهد أماكن في القصيم أمطارًا غزيرة، وهي: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.

التأثيرات المصاحبة

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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