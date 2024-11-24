شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 2 صباحًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من الرياض والقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بالإنذار الأحمر، استمرار الأمطار الغزيرة على منطقتي الرياض والقصيم خلال ساعات المساء الليلية الأحد/الاثنين، تمتد حتى الساعة 2 من صباح الاثنين.
وفي الرياض تشهد بعض الأماكن أمطارًا غزيرة، وهي: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف.
بينما تشهد أماكن في القصيم أمطارًا غزيرة، وهي: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
وفي الرياض تشهد بعض الأماكن أمطارًا غزيرة، وهي: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف.
بينما تشهد أماكن في القصيم أمطارًا غزيرة، وهي: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.