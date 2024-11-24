شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 2 صباحًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من الرياض والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بالإنذار الأحمر، استمرار الأمطار الغزيرة على منطقتي الرياض والقصيم خلال ساعات المساء الليلية الأحد/الاثنين، تمتد حتى الساعة 2 من صباح الاثنين.

وفي الرياض تشهد بعض الأماكن أمطارًا غزيرة، وهي: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف.

بينما تشهد أماكن في القصيم أمطارًا غزيرة، وهي: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء. التأثيرات المصاحبة وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.