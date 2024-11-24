شكرا لقرائتكم خبر عن سمة تطلق ( معسكر الادخار للأطفال ) لتعزيز الوعي المالي والادخار لديهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضمن استراتيجيتها في نشر الوعي المالي وثقافة الادخار؛ أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) برنامج (معسكر الادخار للأطفال)؛ حيث يأتي هذا البرنامج ضمن جهود سمة التوعوية التي تهتم بكافة فئات المجتمع وتثقيفهم ماليًّا، لخلق مجتمع قادر على التعامل مع جميع متطلبات الحياة.
وقد ضمّ المعسكر الإبداعي مجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين تحت سقف واحد، ليظهروا إبداعهم في إعداد قصص قصيرة واقعية تدور أحداثها حول إدارة الميزانية والادخار وزيادة الدخل؛ ممّا يعزّز الوعي المالي وثقافة الادخار والتخطيط لدى الأطفال النشء، ويخلق سلوك ادخاري واقعي لدى المشاركين يمكّنهم من تطوير مهاراتهم المالية لمواجهة مسؤولياتهم المالية مستقبلًا. وقد استهدف المعسكر فئات الطلاب والطالبات الموهوبين من 8 أعوام حتى 15 عامًا؛ حيث اجتمعوا لمدة أربعة أيام لبناء وإعداد قصص عن الادخار وإدارة الميزانية، ومن ثم انتهى بعرض ختامي واستعراض إنجازات الفائزين وتوزيع الجوائز على المشاركين.
وتعدّ هذه المبادرة ضمن ريادة (سمة) في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ وتنفيذًا لخطتها الطموحة واستراتيجيتها الجديدة تحت شعار "سمة للوطن .. نماء للمجتمع وتوعية للأجيال"، والتي تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي ووضع بصمة ذات أثر مستدام على كافة المستويات؛ لتسعى سمة من خلالها لتكون ضمن أبرز الجهات التي تفعّل مسؤوليتها الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.
وقد ضمّ المعسكر الإبداعي مجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين تحت سقف واحد، ليظهروا إبداعهم في إعداد قصص قصيرة واقعية تدور أحداثها حول إدارة الميزانية والادخار وزيادة الدخل؛ ممّا يعزّز الوعي المالي وثقافة الادخار والتخطيط لدى الأطفال النشء، ويخلق سلوك ادخاري واقعي لدى المشاركين يمكّنهم من تطوير مهاراتهم المالية لمواجهة مسؤولياتهم المالية مستقبلًا. وقد استهدف المعسكر فئات الطلاب والطالبات الموهوبين من 8 أعوام حتى 15 عامًا؛ حيث اجتمعوا لمدة أربعة أيام لبناء وإعداد قصص عن الادخار وإدارة الميزانية، ومن ثم انتهى بعرض ختامي واستعراض إنجازات الفائزين وتوزيع الجوائز على المشاركين.
وتعدّ هذه المبادرة ضمن ريادة (سمة) في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ وتنفيذًا لخطتها الطموحة واستراتيجيتها الجديدة تحت شعار "سمة للوطن .. نماء للمجتمع وتوعية للأجيال"، والتي تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي ووضع بصمة ذات أثر مستدام على كافة المستويات؛ لتسعى سمة من خلالها لتكون ضمن أبرز الجهات التي تفعّل مسؤوليتها الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.