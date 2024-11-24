شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "بيرت" تتسبب بأضرار في بريطانيا وأيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العاصفة "بيرت" التي اجتاحت بريطانيا وأيرلندا في أحوال جوية قاسية شملت تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة ورياحًا قوية.

وأودت العاصفة بحياة رجل في الستينيات من عمره، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية. وتعطلت حركة السفر في مطار نيوكاسل شمال شرقي إنجلترا، نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة.

ووصف خبراء الأرصاد العاصفة بأنها "حدث متعدد المخاطر"، فقد تسببت بفيضانات واسعة النطاق في أيرلندا، وانقطاعات في الكهرباء أثرت على عشرات الآلاف من السكان.

وحذرت هيئة الأرصاد الأيرلندية من هطول أمطار غزيرة في مقاطعتي "كورك" و"جالواي"، مع استمرار تأثير العاصفة منذ ليلة الجمعة.

وامتد تأثير العاصفة إلى مناطق عدة في القارة الأوروبية، مما تسبب في سقوط الأشجار، وانقطاع الكهرباء، وإغلاقات في الطرق نتيجة الفيضانات وسوء الأحوال الجوية.