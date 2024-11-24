شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يستعد لبطولة فيلم Masters of the Universe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب النجم العالمي إدريس إلبا، من الانضمام لطاقم تمثيل فيلم Masters of the Universe، وهو الفيلم الذي سيخرجه ترافيس نايت لصالح منصة Amazon MGM.

وذكرت المصادر لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، أن إلبا سيلعب دور دنكان، والفيلم إنتاج مشترك بين Escape Artists وMattel، ومن المقرر ان يشارك في بطولة الفيلم أليسون بري، ونيكولاس جاليتزين في دور، وكاميلا مينديز والفيلم من تأليف كريس بتلر، وإنتاج تود بلاك وجيسون بلومينثال وروبي برينر وستيف تيش.

وتدور شخصية "دنكان" التي سيجسدها إلبا، حول رجل طيب وكان لقرون عديدة خبيرًا في الأسلحة ومعلمًا قتاليًا للعائلة المالكة، ويُطلق عليه أيضًا اسم Man-At-Arms، تم تدريبه على يد ديكر وهو من قدامى المحاربين في الاضطرابات الكبرى، وكلفه الملك راندور بإنشاء قوة الضربة النخبوية، والتي أطلق عليها اسم "سادة الكون"، غالبًا ما يستكشف مان-أت-أرمز وابنته بالتبني تيلا حدود إيتيرنيا بحثًا عن علامات الشر الكامن.

وسبق وأعلن إلبا عن نيته للانتقال إلى أفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة للمساعدة فى تطوير صناعة السينما فى القارة، ولد إلبا البالغ من العمر 52 عامًا، والذى اشتهر بأدواره فى The Wire وLuther، فى لندن لأم من غانا وأب من سيراليون.

وفى أحدث حوارته التليفزيونية وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، كشف إلبا عن خططه لتكريم تراثه الأفريقى من خلال بناء استوديو سينمائى فى جزيرة زنجبار التنزانية، واستوديو إضافى فى أكرا، عاصمة غانا، وصرح إلبا قائلا: "أفكر فى الاستقرار هناك، وهذا سيحدث قريبا، وأعتقد أننى سأنتقل خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة".