إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا في أحدث ظهور.. صور تسبق لحظات ما قبل العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - لاتزال احتفالية عرض The 1001 Seasons of Elie Saab التي أقيمت مؤخراً في الرياض والتي عرفت باسم "ألف ليلة وليلة،" برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن موسم الرياض، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لعلامة إيلي صعب التجارية وتكريماً لمسيرته الحافلة بالإبداع والتألق، تحظى بالاهتمام والمتابعة.

فالأخبار والفيديوهات المتعلقة بهذه الاحتفالية لاتزال تنتشر على السوشيال ميديا سواء بالتطرق للاحتفالية أو النجمات العالميات اللواتي حضرن الحفل وأشعلن المسرح بأغانيهن واستعراضاتهن بالاضافة للحضور الكبير للنجوم والنجمات من العالم العربي وعرض مجموعة إيلي صعب.

كريستينا صعب تنشر صورها مع زوجها إيلي صعب جونيور

وفي هذا الإطار، نشرت كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب من العاصمة السعودية، الرياض، عبر حسابها على إنستغرام بالمشاركة مع حساب زوجها إيلي جونيور صعب على إنستغرام، صورتين منفردتين لها بدت مشرقة من خلالهما وهي تبتسم وهو ما علق عليه متابعوها مثنيين على إشراقتها وجمالها، ونشرت كريستينا صعب أيضاً صورة بالأبيض والأسود تجمعها بزوجها وهما يتبادلان النظرات وهي تبتسم له وتمسك بيده، وصورة أخرى جمعتهما وهو يتحدث عبر الهاتف. وعلقت على الصور بعبارات "لحظات ما قبل العرض" مع وضع إيموجي القلب الأحمر مع هاشتاغ إيلي صعب، قاصدة متابعتها وزوجها إيلي صعب جونيور التحضيرات الأخيرة التي سبقت احتفالية عرض إيلي صعب التي تحولت إلى حدث عربي عالمي غير مسبوق بحضور نجوم عرب وعالميين وفدوا لمشاركته هذا التكريم الذي شهد عرض أزياء استثنائي من مجموعة تصاميمه المميزة. وقد انهالت التعليقات على صورهما من متابعيهما الذين وصفوهما بأجمل ثنائي.

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إيلي صعب جونيور وكريستينا صعب ثنائي يخطف الأضواء



ويحظى الثنائي إيلي صعب جونيور نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وزوجته كريستينا صعب باهتمام وغالباً ما تتصدر أخبارهما وصورهما الترند.

فإيلي صعب جونيور هو الابن البكر للمصمم العالمي إيلي صعب وهو حائز على ماجستير بالإدارة والتسويق من جنيف وماجستير بالموضة والماركات من ميلانو. ويشغل منصب المدير التنفيذي لدار إيلي صعب. وهو أثبت كفاءته وجدارته بتولي هذا المنصب بسبب النجاح الذي يحققه في عمله. وهو بالاضافة لأنه يحمل الاسم نفسه، فهو يتشارك ووالده إيلي صعب الكثير من الأمور، ومنها طموحه الجامح الذي ورثه عن والده وحبه للإبداع والشغف في المهنة، والسعي للمزيد من المشاريع الناجحة التي لا حدود لها بالنسبة لكليهما. فمشاريع إيلي صعب توسعية باستمرار وتشمل الأزياء الراقية والجاهزة وأزياء الأطفال والأكسسوارات والعطور والمشاريع العقارية والديكور. ونجله إيلي مشرف عليها ويتولى إدارتها. وعمل مع والده على توسيع مشاريع البوتيكات الخاصة بالدار في العالم. وهو معروف بنجاحه في عمله الإداري ويسير على خطى والده. وكذلك تتصدر كريستينا صعب الترند في كل مرة تنشر فيها صور وفيديوهات خاصة بالمناسبات العائلية سواء بأيام ميلاد ولديها أو أي مناسبة أخرى.

وكان إيلي جونيور صعب قد تزوج من كريستينا مراد في العام 2019 في حفل أسطوري استمر ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من النجوم. وقد رزقا بطفلتهما صوفيا وطفلهما إيلي.



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