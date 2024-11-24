وزير الاقتصاد الإیراني سیزور السعودية غدًا للمشاركة باجتماع جمعية وكالات ترويج الاستثمار

سیزور وزير الاقتصاد والماليّة الإيراني عبدالناصر همتي، ​السعودية​، للمشاركة في الاجتماع السّنوي الثّامن والعشرين لجمعيّة وكالات ترويج الاستثمار (ويبا) غدًا الإثنين، الّذي تشارك فیه شركات من 100 دولة.

وينعقد هذا الاجتماع يومَي 25 و27 تشرين الثّاني 2024 في الرياض، تحت شعار "الاستفادة من التّحوّل الرّقمي وفرص الاستثمار للنّمو المستدام". ومؤتمر الاستثمار العالمي هو حدث دولي يشجّع على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الأعمال والتكنولوجيا.

كما سيلتقي همتي مع رئيس البنك الإسلامي للتّنمية سليمان الجاسر، رئيس صندوق "أوبك" عبد الحميد آل خليفة، وزير الاقتصاد السّعودي فيصل الإيراهيم، ووزير الاستثمار السّعودي خالد الفالح.