زين مالك يكرم صديقه الراحل ليام باين في حفله الأخير

زين مالك ونجوم "One Direction" في جنازة ليام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - عام 2010، تأسست فرقةفي لندن، مكونة من 5 شباب، وعلى الرغم من صغر عمرهم؛ فإنهم حققوا نجاحاً غير مسبوق، حتى وصفهم بعض الموسيقيين أنهم سوف يغيرون من مفهوم الغناء في إنجلترا، وعام 2015، انفصل أحد أفراد الفرقة وهو، وفي 2016 توقفت الفرقة عن نشاطها، وكل منهم سار في طريقه الخاص، ولكن من الواضح ألم يكن طريقه طويلاً، حيثُ ودَّع الحياة في أكتوبر الماضي، وأُقيمت جنازته منذ أيام قليلة، الحدث الذي جمع الفرقة مرة أخرى على قلب رجل واحد.بعد ظهور زين مالك في جنازة، صديق عمره، وزميله السابق في فرقة One Direction، حرص النجم البالغ من العمر 31 عاماً، أن يُحيي سيرةفي حفله الأخير، وسط جموع من الجماهير، حتى تبقى سيرته حاضرة.وبآخر الحفل الذي أُقيم في لندن، ظهرت لافتة ضخمة على المسرح خلف، مكتوب عليها: "Liam payne. 1993-2024. Love you bro" ووثق فيها سنة ميلادوسنة وفاته مع رسالة "أحبك يا أخي". وحظيت تلك اللافتة بتصفيق حار من الجمهور مع تأثر شديد وبكاء البعض منهم، كما تمت مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان من المفترض أن يبدأجولته في إدنبره في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكنه قام بتأجيلها بسبب حزنه على صديقه. كما سبق للمغني أن أجل جولته في أمريكا في وقت سابق، عقب وفاة باين التي وصفها حينها بـ"الخسارة المفجعة".يُذكر أن بعد وفاة، نشر زملاؤه في فرقة One Direction سلسلة من الرسائل المؤثرة لباين الذي ذكروه أنه "الجزء الأكثر حيوية" في الفرقة.وكتب: "لقد أحببتك واحترمتك كثيراً. سأعتز بكل الذكريات التي شاركتها معك في قلبي إلى الأبد، ولا توجد كلمات تشرح ما أشعر به الآن، أتمنى أن تكون بخير وأن تكون في سلام وتعرف مدى أحبك".

اجتمع زين مالك، ونجوم فرقة "One Direction" في جنازة ليام باين، ويُعد هذا الظهور العلني الأول لهم منذ 9 سنوات، بعد أن فرقهم الزمن، وجمعهم باين مرة أخرى بوفاته، وهم؛ هاري ستايلز، 30 عاماً، نيال حوران، 31 عاماً، ولويس توملينسون، 32 عاماً.

وأُقيمت الجنازة يوم 20 من نوفمبر 2024، في مسقط رأسه في ولفرهامبتون، بإنجلترا، واقتصرت على الدائرة المقربة له من الأهل والأصدقاء. ووصل نعش باين إلى الكنيسة على متن عربة تجرها الخيول تحمل زهوراً باللون الأحمر مكتوب عليها "الابن" وزهوراً أخرى باللون الأزرق مكتوب عليها "الأب"، وسط تأثر شديد من الحضور.

وكان للفرقة دور مهم في الجنازة سواء بالإشراف عليها، أو بدعم عائلة باين الصغيرة، وأيضاً بتذكير الحشد الصغير من السكان المحليين الذين وقفوا خارج الكنيسة لتوديع المغني الشاب، بأن "الجنازة غير مخصصة للجماهير، هي فقط مخصصة للعائلة".



كما حضر أيضاً سايمون كويل الذي أسس فرقة "One Direction"، ومُحكم برنامج "X Factor"، وشيريل، الحبيبة السابقة لليام باين -والد ابنها البالغ من العمر سبع سنوات- ومقدمو البرامج جيمس كوردن ومارفن وروشيل هيومز وسكوت ميلز وأدريان تشيليز، والمؤثرة الأمريكية السيدة كاسيدي إلى جانب داميان هيرلي، نجل عارضة الأزياء إليزابيث هيرلي.قد ترغبين في معرفة: تفاصيل جنازة المغني ليام باين.. وهذا الشخص ممنوع من الحضور

وفاة ليام باين

عُثر على ليام باين، ميتاً خارج فندق في العاصمة بوينس آيرس، يوم 17 من أكتوبر 2024. ونقلت صحيفة لا ناثيون الأرجنتينية، عن خدمات الطوارئ أنه تم العثور على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاماً ميتاً بعد سقوطه من الطابق الثالث.

وجاء في بيان شرطة بوينس آيرس: "تلقينا اتصالاً من مدير الفندق الذي سكن به ليام باين وهو يطلب المساعدة بأن أحد النزلاء في حالة عدم اتزان يحطم الغرفة، أثناء الاتصال قفز ليام من بلكونة الغرفة وانتحر". وقال مدير خدمات الطوارئ الطبية ألبرتو كريسنتي إن ليام أُصيب "بإصابات خطيرة للغاية بعد سقوطه من الطابق الثالث، وأضاف أنه أُصيب بكسر في قاعدة الجمجمة".



