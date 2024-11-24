فيلم Gladiator II يواصل صدارة شباك التذاكر السعودي

مبيعات فيلم Gladiator II تتجاوز 175 ألف تذكرة

14.6 مليون ريال إجمالي إيرادات شباك التذاكر السعودي

فيلم"الهوى سلطان" يصعد للمركز الثاني

View this post on Instagram A post shared by Sea Cinema Productions (@seacinemaproductions)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - يواصل فيلم، صدارة، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك حسبما كشفت، حيث يحظى بإقبالٍ جماهيري كبير، وهو ما انعكس على ترتيبه في قائمة الإيرادات.وحقق فيلم Gladiator II، خلال الأسبوع الماضي مبيعات ضخمة تجاوزت 86.6 ألف تذكرة، بقيمة 5.3 مليون ريال سعودي، ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين منذ طرحه في دور العرض السعودية، أكثر من 10.9 مليون ريال، مقابل 175.6 ألف تذكرة مبيعة.وتدور أحداث الفيلم حول "لوشيوس"، ابن حبيبة "ماكسيموس" والتي تُعرف باسم "لوسيا"، ذلك في أعقاب وفاة "ماكسيموس" وانقلاب موازين القوة، وهو بطولة: بول ميسكال، بيدرو باسكال، دينزل واشنطن، فريد هشينجر، جوزيف كوين، كوني نيلسن. والعمل تأليف ديفيد سكاربا، وإخراج ريدلي سكوت.ويُعرض في صالات السينما السعودية، 42 فيلماً متنوعاً، وسط منافسة شديدة لصدارة شباك التذاكر، والذي حقق في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، وتحديداً في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر، 14.6 مليون ريال، مقابل 282.3 ألف تذكرة، وذلك وفقاً لـ هيئة الأفلام السعودية.يمكنكم قراءة: صناع السينما يشاركون بالجلسة الحوارية الصوت في السينما السعودية في ثالث أيام مؤتمر النقد السينمائي بالرياضصعد فيلم "الهوى سلطان" بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، إلى المركز الثاني، مُحققاً خلال الأسبوع الماضي 4 ملايين ريال، مقابل 79 ألف تذكرة تقريباً، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل نحو أسبوعين، 6.4 مليون ريال، مقابل 126.6 ألف تذكرة، ويُشارك في بطولته كلّ من: أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد ‏كمال، نورين أبوسعدة، عماد رشاد، ‏فدوى عابد.‏ويأتي ذلك، بالتزامن مع تواجد أبطال وصُنّاع الفيلم، في المملكة العربية السعودية، للاحتفال مع الجمهور هناك بانطلاق العمل، وتحديداً منة شلبي، وأحمد داود، وجيهان الشماشرجي، وأحمد خالد صالح، والمخرجة هبة يسري، والمنتج أحمد فهمي، حيث سيقومون بجولة على السينمات العارضة للفيلم ومشاهدته مع الجمهور يوم 24 نوفمبر في الرياض ويوم 25 نوفمبر في جدة.تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف ‏أنها تتحول بسبب الهوى، من ‏خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة ‏شلبي خلال أحداث العمل.وفي الأسبوع الأول له في دور العرض السعودية، جاء فيلم wicked، في المركز الثالث، مُحققاً 1.5 مليون ريال، مقابل 23.5 ألف تذكرة، حيث يتتبع العمل قصة "إلفابا" التي تُعاني بسبب لون بشرتها الأخضر والغريب، وعلى جانب آخر تعيش "جليندا" حياة مختلفة مليئة بالطموح والتهور على أمل تحقيق أحلامها، وهو بطولة: أريانا جراندي، سينثيا إيريفو، جوناثان بيلي، كولين مايكل كارمايكل، جيف جولدبلوم، آدم جيمس، والفيلم من إخراج جون إم. تشو.أما الفيلم الأمريكي Venom The Last Dance، فتراجع إلى المركز الرابع، بعدما حقق طوال الأسبوع الماضي، إيرادات بقيمة 904 آلاف ريال، مقابل 21 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الأخيرة، نحو 17.1 مليون ريال، مقابل 336 ألف تذكرة.وتدور أحداث الفيلم حول "إيدي" و"فينوم" اللذين يُصبحان مطارَدين من قِبل العديد من الجهات، ويتعين عليهما اتخاذ قرار مدمر في المغامرة الأخيرة من رحلتهما معاً، والعمل تأليف وإخراج كيلي مارسيل، وبطولة: توم هاردي، وجونو تيمبل، وستيفن جراهام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».