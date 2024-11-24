معالم سياحية وتراثية في أكبر واحة في العالم

تتميز مدينة الأحساء بخصوبة أراضيها الزراعية وطبيعتها الخلابة، حيث تضم ما يقارب أربعة ملايين نخلة تنتج أفضل أنواع التمور في العالم، وهي (الخلاص). وتٌعتبر الأحساء أكبر واحة طبيعية في العالم.

تشتهر الأحساء بوجود العديد من المعالم السياحية والتراثية المهمة، التي انضمّت إلى قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو، وتم إدراجها في موسوعة (غينيس) كأكبر واحة نخيل في العالم. ومن بين أبرز معالمها السياحية: بحيرة الأصفر الخلابة وسط الصحراء، وحديقة الأحساء الوطنية للتنزه في الهواء الطلق.

ويمكن للزوار استكشاف المعالم السياحية والتراثية في أسواق الهفوف الشعبية؛ مثل سوق القيصرية التاريخي الذي يحتضن العديد من المحال المتخصصة في بيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية والزيوت والعطور، وفي مدينة جواثا السياحية، سيجد الزوار مزيجًا بين المعالم التاريخية والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وبفضل تنوّع معالمها، تُعدُّ الأحساء وجهة سياحية مميزة في فصل الشتاء خاصة؛ والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من السياح من جميع أنحاء العالم.

وتحتوي المدينة على عدد من الكهوف العجيبة التي تشكّلت عبر قرون بفعل عوامل طبيعية مثل إذابة الصخور والتآكل والزلازل وتمتد لمسافة 1.5 كيلومتر والواقعة في جبل القارة المشهور، ومن أشهرها كهف النشاب ذو درجات الحرارة المعتدلة، وكهوف بوصالح والعيد والنقا والمعظمة والمهيوب، كلٌّ منها له رونقه وقصته الخاصة. ويمكن للزوار بالتنزه واكتشاف هذه الكهوف والقيام بجولات ممتعة فيها.

ويضم تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، سبع وجهات سياحية مميزة هي (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط .