ميرنا وليد - بيروت - خلال مرحلة إختيار أعضاء لجنة التحكيم المشتركين الذي سيتأهلون إلى فريقهم في المرحلة القادمة من برنامج The X Factor، وقعت الفنانة العراقية رحمة رياض في موقف صعب بعد أن أدى الثنائي عثمان وزينب اداء رائع، لتقوم رحمة من بعدها بالصعود غلى المسرح و إبدالهم باحد المشتركين الذين كانت قد ضمتهم إلى فريقها.
و بعد هذه الخطة الصعبة قام كل من الفنان اللبناني راغب علامة و الفنان فايز السعيد بطمأنتها بأنها اخذت القرار المناسب.
و بعد أداء المشترك لعرضه الرائع، وقعت رحمة في نفس المشكلة، ليقوم راغب بالعد لها غلى الـ 10 حتى تأخذ قرارها الحاسم، و كان ان تبدل مرة أخرى أحد أعضاء فريقها به.
كانت هذه تفاصيل خبر رحم رياض في موقف صعب جداً على خشبة مسرح The X Factor..و راغب علامة يقوم بهذه الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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