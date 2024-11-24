رحم رياض في موقف صعب جداً على خشبة مسرح The X Factor..و راغب علامة يقوم بهذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - خلال مرحلة إختيار أعضاء لجنة التحكيم المشتركين الذي سيتأهلون إلى فريقهم في المرحلة القادمة من برنامج The X Factor، وقعت الفنانة العراقية رحمة رياض في موقف صعب بعد أن أدى الثنائي عثمان وزينب اداء رائع، لتقوم رحمة من بعدها بالصعود غلى المسرح و إبدالهم باحد المشتركين الذين كانت قد ضمتهم إلى فريقها.



و بعد هذه الخطة الصعبة قام كل من الفنان اللبناني راغب علامة و الفنان فايز السعيد بطمأنتها بأنها اخذت القرار المناسب.

و بعد أداء المشترك لعرضه الرائع، وقعت رحمة في نفس المشكلة، ليقوم راغب بالعد لها غلى الـ 10 حتى تأخذ قرارها الحاسم، و كان ان تبدل مرة أخرى أحد أعضاء فريقها به.

