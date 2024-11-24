أمير الباحة يوجّه برفع حالة الاستعداد للحالة المطرية

تابع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الحالة المطرية وتكون الضباب في مدينة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم.

وأكد أمير المنطقة على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي، للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

ودعا الأمير الدكتور حسام بن سعود، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم، متمنيًا السلامة للجميع، داعيًا الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.