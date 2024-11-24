نجوى كرم برسالة تعزية لـ رابح صقر

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة نجوى كرم التعزية للفنان رابح صقر بعد وفاة ابن شقيقته، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: إنشالله بتسلم يا أبو صقر الغالي وتكون نفس ابن أختك بالسما، ويسلملك صقر يا ربّ برجوعه عالبيت بالسلامة ".

وكان توفي ابن شقيقة رابح صقر اثر تعرضه لحادث سير مأساوي، كما تعرض ابنه صقر لإصابة ايضا.

وقد وجّه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ التعزية لـ رابح صقر، اذ كتب على حسابه الخاص: "خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من هذا الحادث".



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