نادر الأتات يقترب من هذا الرقم بـ "أنا لبناني" بعد وقت قصير على طرحها

ميرنا وليد - بيروت - اقترب الفنان نادر الأتات من النصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير على طرح أغنيته الوطنية "أنا لبناني"، كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع علي دهب، تسجيل ومكساج وماسترينغ فادي جديد، إخراج سام كيال.



وكان علّق الأتات قائلاً :"هالعمل هو جزء بسيط من يلي عم نعيشه كلنا، هيدا الخليط بين القهر والزعل على ناسنا وأرزاقنا وبيوتنا يلي عم تروح وبين الأمل الموجود ب بكرا أحلى كلو محبة وفرح، هيدا لبنان كل عمرو بيتعب بس ما بيموت.. وما فينا نتخلّى عن الإيجابية قد ما زادت القسوة وكبر الظلم "وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل".

وتابع الأتات :"إي نحنا اللبنانية نحنا أهل الحضارة والكرامة والعز والفن والثقافة والجمال والإبداع والرقي وبدنا نضل نتغنّى بصفاتنا ونشوف حالنا ب وطننا وإيماننا كبير إنو الله معنا ولبنان بحمايته ما في قوة بتقدر عليه، وعم نثبت بالهمحنة إنّو كلنا إيد واحدة وقلوبنا ع بعضنا بوجه هالظلم والعدوان الهمجي المجرم.. كونوا بخير يا أهلي وناسي وحبايبي والله يحمي الجميع".