طرابلسي: لدينا ملء الثقة بأن بري يفاوض حفاظا على سيادة لبنان عن كل شبر

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي، أن لا مشكلة لديه بأن يفاوض رئيس مجلس النواب نبيه بري على وقف اطلاق النار، معتبرا أنه "بالوقت الذي لا يوجد فيه رئيس للجمهورية هناك شخص يجب أن يفاوض".
وقال في حديث لقناة "LBCI": "لدينا ملء الثقة بأن رئيس المجلس نبيه بري يفاوض حفاظا على سيادة لبنان عن كل شبر كل نقطة مياه".
من جهة أخرى، قال: "نحن في الوقت الحالي لا نفاوض على أسماء ولكننا متفقون جميعا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يستطيع أن يكون رجل المرحلة".
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