البزري: اميركا اتخذت قرار تحييد مؤسسات الدولة والتصعيد قد يكون "مخاض" ولادة اتفاق وقف الحرب

أشار النائب عبد الرحمن البزري، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "اميركا اتخذت قرار تحييد مؤسسات الدولة والتصعيد قد يكون "مخاض" ولادة اتفاق وقف الحرب".

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