هوكشتاين للجديد: الكلام عن عرقلة الاتفاق وتحذيري نتانياهو بالانسحاب من المفاوضات غير دقيق ولا جدول بعد لأي زيارة لي لباريس

كشف المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، في تصريح لقناة الجديد، أن الكلام عن عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتحذيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالانسحاب من المفاوضات "غير دقيق".
وقال إنه "لا يوجد جدول بعد لأي زيارة لي إلى باريس".
ويأتي ذلك بعد تقارير للقناة 13 الإسرائيلية وموقع أكسيوس تحدثت عن تهديد هوكشتاين بالانسحاب من المفاوضات في حال لم يتم التوصل الى اتقاق بين لبنان وإسرائيل ضمن مدة زمنية محددة.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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