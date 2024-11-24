ريم عبد الله تنفعل على متابعة لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - انفعلت الممثلة ريم عبد الله على متابعة كتبت: " وين اللي بتغيب ليش رجعتي"، لترد عليها بالقول: "في تعليق من وحدة قالت وين اللي بتغيب ليش رجعتي ، تبيني أغيب موب على كيفك اذا قررت اني أغيب فالقرار مني أنا مو من أحد".



على صعيد آخر كانت قد علّقت ريم عبد الله على رسالة متابعة لها، سألتها فيها عن سبب عدم قيادتها السيارة، اذ قالت لها: "ليش ما تسوقين" لترد ريم عليها بالقول: "لا تكبر ولا غرور اشغلتوني بالسواقة بعدين الأميرات ما يسوقون".