أديل تودّع جمهورها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ودّعت النجمة العالمية أديل الجمهور على المسرح وذلك في الليلة الأخيرة من إقامتها في فيغاس، قائلة لهم: "سأفتقدكم بشدة، لا أعرف متى سأؤدي مرة أخرى"، وقد تناقلت وسائل إعلام عالمية الفيديو الذي وثّق كلامها بشكل كبير.



وكانت كشفت أديل في تصريح مفاجىء أنها تستطيع تناول كمية كبيرة من الخمر تصل الى 25 زجاجة في ليلة واحدة وتبقى صاحية وبأفضل حال.

وصرّحت أديل بكل هذه المعلومات عن عاداتها بتناول الكحول أمام الجمهور في أحد عروضها في لاس فيغاس، وأضافت: لم أعد أشرب مثلما أريد لكنني عندما أتقاعد ساتناول الخمر يومياً".

