شيرين عبد الوهاب بالكويت لإحياء حفل ROAD RUSH.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - تصل النجمة شيرين عبد الوهاب، الكويت غداً الإثنين، استعداداً لإحياء حفلها الجماهيري الضخم يوم 29 نوفمبر الجاري ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

ويُعد هذا الحفل الأول لـ شيرين عبد الوهاب في المنطقة العربية بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث يرافق "شيرين" خلال الحفل مجموعة من صناع ألبومها الجديد، كما ستحرص على إجراء بروفات مكثفة منذ وصولها الكويت حتى موعد الحفل استعداداً لأمسية استثنائية.

شيرين عبدالوهاب تُعبر عن سعادتها

وفي هذا السياق، عبرت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بلقاء جمهورها في الكويت يوم 29 نوفمبر ضمن فعالية سباق"ROAD RUSH"، حيث قالت "شيرين" في تصريح صحفي عن الحفل: "سعيدة بلقاء جمهوري في الكويت ومتحمسة لرؤيتهم بعد غياب".

الصورة من المكتب الصحفي لشيرين عبد الوهاب

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تفاصيل الدورة الـ13 لفعالية "ROAD RUSH"

ستشهد الكويت حدثاً ترفيهياً مميزاً، حيث تستضيف فعالية "ROAD RUSH" السنوية التي تعود بدورتها الـ13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT)، إلى جانب حفل جماهيري ضخم للفنانة شيرين عبدالوهاب.

ويتميز هذا الحدث بكونه سباق سيارات حصري للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بـ الرياضات النسائية في الكويت.

وتستمر الفعالية طوال هذا اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الأضخم ومن المتوقع حضور جماهيري كبير كعادته في دوراته السابقة التي لاقت نجاحاً مميزاً.

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وستحيي شيرين عبد الوهاب حفلاً فنياً مميزاً يُنتظر أن يجذب عشاق الفن من مختلف الأعمار. ويأتي تنظيم هذا الحدث المميز بإدارة شركة كويتية، ما يبرز دور الكفاءات المحلية في إثراء المشهد الترفيهي بالكويت.



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