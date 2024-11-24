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أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية

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باشر محافظ محافظة المزاحمية عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس اليوم مهام عمله، والتقى بمقر المحافظة ووكيل المحافظة عبدالرحمن بن محمد بن شعيل ومنسوبي المحافظة ومسؤوليها ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

وبهذه المناسبة أعرب الغملاس عن خالص شكره وتقديره لسموه الكريم على هذه الثقة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن الظن به في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد الغملاس أن محافظة المزاحمية جزء غالٍ من هذا العزيز، ولها تاريخها المشرف، حيث أنجبت الكثير من الرجال الأوفياء المخلصين الذين تتسم أعمالهم بالوطنية الصادقة ويتحلون بالنبل والجود والحرص على خدمة دوت الخليج، وهذا ما يبعث الارتياح في نفسي إذ سأجد رجالاً أوفياء يعينونني على أداء المسؤولية ويعملون معي يداً بيد بالوفاء بواجبات الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة أيدها الله بعونه وتوفيقه.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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