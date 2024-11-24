أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية

وبهذه المناسبة أعرب الغملاس عن خالص شكره وتقديره لسموه الكريم على هذه الثقة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن الظن به في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأكد الغملاس أن محافظة المزاحمية جزء غالٍ من هذا دوت الخليج العزيز، ولها تاريخها المشرف، حيث أنجبت الكثير من الرجال الأوفياء المخلصين الذين تتسم أعمالهم بالوطنية الصادقة ويتحلون بالنبل والجود والحرص على خدمة دوت الخليج، وهذا ما يبعث الارتياح في نفسي إذ سأجد رجالاً أوفياء يعينونني على أداء المسؤولية ويعملون معي يداً بيد بالوفاء بواجبات الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة أيدها الله بعونه وتوفيقه.
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