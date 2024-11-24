تواصل انقطاع الكهرباء عن 18 ألف منزل في فرنسا بعد العاصفة كايتانو

أعلنت شركة "إنيديس" للكهرباء بانه ما يزال نحو 18 ألف منزل بدون كهرباء السبت في فرنسا، لا سيما في النورماندي وباي دو لا لوار، بعد مرور العاصفة كايتانو في اليوم السابق.

وأوضحت "إنيديس" في بيان أنه "في الساعة 18,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، ما يزال هناك 18 ألف مشترك بدون كهرباء"، مشيرة إلى أنه بحلول المساء ستعاد التغذية بالتيار الكهربائي إلى أكثر من 95% من الزبائن، وفق الهدف الذي حدّدته الهيئة.

وكانت قد أفادت في تقرير سابق بانقطاع التيار الكهربائي عن 33 ألف منزل. ولا تزال المناطق الأكثر تضررا هي "النورماندي (9000) وباي دو لا لوار (7500)"، وفق "إنيديس".

وبلغ عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء 270 ألفا ليل الخميس الجمعة، نتيجة الرياح العنيفة وتساقط الثلوج.

وأضافت الشركة أنها "تهدف إلى إعادة الكهرباء إلى 95% من الزبائن المتضررين من العاصفة بحلول مساء هذا اليوم (السبت) والباقي مساء الأحد". كما أشارت إلى أنها حشدت مسبقا 2200 من الفنيين و400 من مقدمي الخدمات، موضحة أنهم انتشروا "منذ استيفاء شروط سلامة السفر"، بعد هذه العاصفة الثلجية الأولى في الموسم والتي هبت خلالها رياح بلغت سرعتها 130 كم/ساعة.

وتسببت العاصفة أيضا في تعطل حركة السير في العديد من الطرق وأثرت على حركة السكك الحديد.

وأقلعت الجمعة طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" كان من المقرر أن تغادر الخميس مطار بازل-مولوز (شرق)، متجهة إلى تولوز (جنوب غرب)، بعد تأخير استمر 18 ساعة.