مسيرة تضامنية مع غزة ولبنان في جنيف السويسرية والمشاركون طالبوا بمحاكمة نتانياهو كمجرم حرب

شهدت مدينة جنيف السويسرية مسيرة تضامنية مع غزة ولبنان اللتان تتعرضان لهجوم إسرائيلي، حيث طالب المشاركون بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمجرم حرب.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بلاس دي نوف” وسط جنيف، قبل أن يسيروا في شوارع وسط المدينة. ورفعوا أعلام فلسطين ولبنان، مرددين شعارات ضد إسرائيل باللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية.

وعبر المشاركون عن احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان، وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين. كما ردد المتظاهرون شعارات ضد نتانياهو، حاملين لافتات كتب عليها “نتنياهو مجرم حرب”.

ودعا المحتجون دول العالم إلى الامتثال لأمر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وحظيت المسيرة بدعم من العديد من ساكني المباني الواقعة على طول طريق المسيرة، واختتم المشاركون مظاهرتهم بإضاءة العديد من الشموع إحياء لذكرى ضحايا الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.