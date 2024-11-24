رئيس كولومبيا: ما يحدث في فلسطين ليست مجرد حرب ولكن رسالة تخويف

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، أن "ما يحدث بفلسطين والمنطقة ليس مجرد حرب بل رسالة تخويف من دول الشمال للجنوب بأكمله".

وأضاف بيترو في حديث لقناة الجزيرة، أن "هدف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين".

وأشار إلى ان "الدول التي تحلم بالسيطرة على العالم تزيد التوترات والحروب حفاظا على سيادتها وتحكمها".

وشدد بيترو على أن "الدول الكبرى تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية".

وقال "عانينا من الوحشية والقتل ولذا نشعر أكثر بمعنى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وشعبنا يتأثر بهول مشاهد الإبادة التي يراها في غزة ويسترجع ذكريات قاسية".

وتابع "اتهمنا بمعاداة السامية بعد قطع علاقاتنا بإسرائيل وهم مخطئون فالفلسطينيون والعرب ساميون، وواجهنا ضغوطا بسبب مواقفنا تجاه الإبادة في غزة واللوبيات تتحرك ضدنا لا سيما لوبي البنوك".

وأضاف بيترو "نحترم قرار الجنائية الدولية وإذا زار بنيامين نتنياهو ووزير جيشه كولومبيا فسنعتقلهما".

المصدر : وكالات