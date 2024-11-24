ميرنا وليد - بيروت - توفي ابن شقيقة الفنان رابح صقر اثر تعرضه لحادث سير مأساوي، كما تعرض ابنه صقر لإصابة ايضا.

الخبر لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وقد توجّه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ بالتعزية لـ رابح صقر، اذ كتب على حسابه الخاص: "خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من هذا الحادث".

من موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي لـ رابح صقر، راجين من الله ان يسكن قريبه في فسيح جناته.

كانت هذه تفاصيل خبر رابح صقر يفجع بوفاة ابن شقيقته..والمستشار تركي آل الشيخ يعزيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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