النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق مناطق جنوبية وشن غارة على بلدة أنصاريه

أفاد مراسل النشرة في صيدا، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق صيدا وبعض مناطق الجنوب".

هذا، واستهدفت غارة عنيفة بلدة أنصارية في قضاء الزهراني‬⁩ جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.