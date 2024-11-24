قهوة المحطة في أكثر من 20 موقع تصوير.. رمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - عدد من الفنانين انضم مؤخراً لفريق عمل مسلسل "قهوة المحطة" ومنهم الفنان بيومي فؤاد ورشدي الشامي بالإضافة إلى أحمد غزي وانتصار، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن عدد آخر من المشاركين في العمل الذي ينتمي إلى البطولة الجماعية.

التحضيرات للبدء في تصوير العمل

تدور أحداث مسلسل "قهوة المحطة" خلال 15 حلقة في إطار اجتماعي ويحتوي على الجريمة، وأكد السيناريست عبد الرحيم كمال أنه خلال الفترة الحالية سيتم الاستقرار على باقي فريق عمل المسلسل الذي سيُعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2025، وعلى الجانب الآخر من الترشيحات لبطولة العمل بدأ العمل على اختيار مواقع التصوير التي ستزيد على 20 موقعاً ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى الديكورات، وفى الوقت نفسه أشار إلى أنه ينتهي حالياً أيضاً من كتابة الحلقات المتبقية والأخيرة من المسلسل على قدم وساق ليكونوا جاهزين قبل بداية التصوير مع المخرج إسلام خيري خلال الفترة المقبلة.



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مشاركة مميزة في دراما رمضان 2024

يأتي تعاون السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري في مسلسل "قهوة المحطة" في موسم ‏دراما رمضان 2025 بعد نجاح مشاركة كل منهم في الموسم الرمضاني الماضي.‏

حيث عُرض للسيناريست عبد الرحيم كمال العام الماضي مسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبد ‏العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب، وإسلام جمال وآخرين، وجاء من إخراج بيتر ميمي.‏

أما المخرج إسلام خيري فجاءت مشاركته في موسم رمضان 2024 بمسلسل "جودر" الجزء الأول، الذي ‏جاء من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس ونور اللبنانية، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان ‏الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير وآخرين، وجاء من تأليف أنور عبد المغيث.‏



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