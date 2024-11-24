أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، في الرياض بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية.
وسيشهد المؤتمر، جلسات إنسانية وعلمية وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي، بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.
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