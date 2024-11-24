ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمد ثروت عن نظرته لدور البطولة في الأعمال الفنية، مؤكدًا أنه لا يسعى للحصول عليها بشكل مباشر، وقال ثروت إن البطولة لا تُطلب بل تأتي تلقائيًا عندما يرى المنتجون والمخرجون أن الممثل قادر على جذب الجمهور أو تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، وأضاف ثروت أنه يركز على قبول الأدوار التي يجد فيها تحديًا جديدًا، بغض النظر عن حجم الدور أو إذا كان بطلًا رئيسيًا أم مجرد ظهور شرفي.
وأوضح أنه يهتم بالأداء والكاريزما التي يمكن أن يقدمها في أي دور.
يُذكر أن محمد ثروت شارك مؤخرًا في مسرحية "إس إس هانم" بموسم الرياض، كما يترقب عرض فيلمه "ري ستارت" الذي يشارك في بطولته مع تامر حسني وهنا الزاهد.
وكانت تلك التصريحات خلال حديثه ببرنامج "ضيفي مع" مع معتز الدمرداش .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ثروت: "لا أسعى للبطولة بشكل مباشر وأركز على الأدوار المميزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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