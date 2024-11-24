انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراق يصل لآخر مراحل التعداد والبرلمان يستأنف جلساته بعيداً عن القوانين الجدلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # في بيانٍ داعمٍ للعراق.. الجامعةُ العربيةُ تَدينُ التهديداتِ الصهيونية.. وبغدادُ تتحرّكُ دولياً لمنعِ العدوان #في جدولٍ يخلو من القوانينِ الجدلية..المشهداني يقودُ جلسةَ الثلاثاءِ والموازنةُ الثلاثيةُ ابرزُ القراءات



#التخطيط تبدأُ بالمرحلةَ الثالثةَ والاخيرةَ للتعدادِ السكاني .. ومناطقُ في البصرةِ تشكو من غيابِ العدّادين #التخطيط تبدأُ بالمرحلةَ الثالثةَ والاخيرةَ للتعدادِ السكاني .. ومناطقُ في البصرةِ تشكو من غيابِ العدّادين #حالاتُ الانتحارِ تزدادُ في البلاد .. بغدادُ تتصدرُ المشهدَ وتحذيراتٌ من استفحالِها في المحافظات

