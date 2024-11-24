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نشرة السومرية.. العراق يصل لآخر مراحل التعداد والبرلمان يستأنف جلساته بعيداً عن القوانين الجدلية

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بغداد - ياسين صفوان - # في بيانٍ داعمٍ للعراق.. الجامعةُ العربيةُ تَدينُ التهديداتِ الصهيونية.. وبغدادُ تتحرّكُ دولياً لمنعِ العدوان

#في جدولٍ يخلو من القوانينِ الجدلية..المشهداني يقودُ جلسةَ الثلاثاءِ والموازنةُ الثلاثيةُ ابرزُ القراءات


#التخطيط تبدأُ بالمرحلةَ الثالثةَ والاخيرةَ للتعدادِ السكاني .. ومناطقُ في البصرةِ تشكو من غيابِ العدّادين

#حالاتُ الانتحارِ تزدادُ في البلاد .. بغدادُ تتصدرُ المشهدَ وتحذيراتٌ من استفحالِها في المحافظات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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