انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراق يصل لآخر مراحل التعداد والبرلمان يستأنف جلساته بعيداً عن القوانين الجدلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # في بيانٍ داعمٍ للعراق.. الجامعةُ العربيةُ تَدينُ التهديداتِ الصهيونية.. وبغدادُ تتحرّكُ دولياً لمنعِ العدوان
#في جدولٍ يخلو من القوانينِ الجدلية..المشهداني يقودُ جلسةَ الثلاثاءِ والموازنةُ الثلاثيةُ ابرزُ القراءات
#التخطيط تبدأُ بالمرحلةَ الثالثةَ والاخيرةَ للتعدادِ السكاني .. ومناطقُ في البصرةِ تشكو من غيابِ العدّادين
#حالاتُ الانتحارِ تزدادُ في البلاد .. بغدادُ تتصدرُ المشهدَ وتحذيراتٌ من استفحالِها في المحافظات
#في جدولٍ يخلو من القوانينِ الجدلية..المشهداني يقودُ جلسةَ الثلاثاءِ والموازنةُ الثلاثيةُ ابرزُ القراءات
#التخطيط تبدأُ بالمرحلةَ الثالثةَ والاخيرةَ للتعدادِ السكاني .. ومناطقُ في البصرةِ تشكو من غيابِ العدّادين
#حالاتُ الانتحارِ تزدادُ في البلاد .. بغدادُ تتصدرُ المشهدَ وتحذيراتٌ من استفحالِها في المحافظات