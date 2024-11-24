تسريب فيديو من كواليس "الطائر الرفراف"..هذا ما فعله بطليه

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو من كواليس مسلسل "الطائر الرفراف"، يُظهر بطلة العمل عفراء ساراتش أوغلي المعروفة بـ "سيران" وهي في غاية السعادة، اذ كانت ترقص مع زميلها مارت رمضان ديمير.



على صعيد آخر عرض مالكو القصر الذي تم تصوير فيه مسلسل الطائر الرفراف للبيع بمبلغ خيالي خصوصا ان هذا المكان اصبح لديه قيمة اعلامية ومعنوية اضافة الى القيمة المادية اذ يتألف من العديد من الغرف والصالونات اضافة الى الحديقة الكبيرة وغيرها من الامتيازات.

والقصر معروض للبيع مقابل 29 مليون و338 ألف دولار أميركي.