أكسيوس عن مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به".

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، أننا "حذرنا لبنان أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ستتم مهاجمة أهداف لبنانية"، لافتةً الى أن "إسرائيل ميزت حتى الآن بين أهداف لبنانية لم تهاجمها وأهداف تابعة لحزب الله".

وذكرت هيئة البث، أن "نتانياهو بحث مع مساعديه كيفية شرح وتقديم التسوية في الشمال للإسرائيليين، والاجتماع الأمني بين نتانياهو وكبار قادة الأجهزة الأمنية حاسم بالنسبة لمصير الاتفاق مع لبنان".

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.