"المقاومة الاسلامية في العراق": استهدفنا هدفاً حيوياً وآخر عسكري في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأحد 24 - 11 - 2024، هدفاً حيوياً في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكدةً "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

كذلك اعلنت المقاومة، أنه "مساء اليوم الأحد 24 - 11 - 2024، هدفاً عسكرياً في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".