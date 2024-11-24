حزب الله: استهدفنا بمسيّرتَين انقضاضيتَين تجمعَين لقوات العدو في شمع وجنوبي الخيام

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة".

كما كشف أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة".