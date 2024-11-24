أم خالد: "ارتكبت غلط كبير"

ميرنا وليد - بيروت - ردّت اليوتيوبر المصرية أم خالد ترد على تعليق تلقته من متابعة وهو "حاولي تسامحي عشان ولادك".

وقالت أم خالد: "كل مرة بحاول أن أخذ قرار وخلاص أنا مش قادرة ومش هكمل خالد ابني بالاخص هو اللي مخليني أتراجع الف خطوة لورا الموضوع بالنسبة له صعب أوي ، ارتكبت غلط كبير لما طلعت رديت وشتمت وفتحت لايف أنا مشتته يا جماعة".

وكانت هددت دعاء جابر، المعروفة بـ"أم خالد"، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي، طليقها محمد بفضـ ح أسرار علاقتهما بعد إعلان انفصالهما للمرة الثانية.

وانتقدت أم خالد طليقها بشدة عقب تعرضها للاعـ ـتداء بالضـ ـرب من قبله، قائلة: "لو حكيت كل شيء، مش هتعرف تمشي في الشارع يا محمد من الفضـ ائح".

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