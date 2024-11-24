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الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح العور والبستكي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه منصور محمد عقيل العور في مجلس أم سقيم بدبي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة يونس محمد شريف البستكي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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