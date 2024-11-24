الامارات | عبدالله المري: تطبيق أعلى المعايير الأمنية لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً بقطاع الطيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الإدارة العامة لأمن المطارات ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير الأمنية لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال اطلاع الفريق عبدالله خليفة المري على الخطط والمشروعات المستقبلية للإدارة العامة لأمن المطارات، التي تضمنت المؤشرات الاستراتيجية، ونسبة جاهزية العمليات، وأحدث الأنظمة والتقنيات المُطبقة، وقال الفريق المري إن الإدارة نجحت في تحقيق إنجازات نوعية تسهم في تأمين حركة المسافرين والشحنات بكفاءة عالية، بما يواكب النمو الكبير الذي يشهده القطاع، مؤكداً التزام شرطة دبي بمواصلة تعزيز جاهزيتها للحفاظ على ريادة قطاع الطيران وضمان أمنه وسلامته.

وأشاد الفريق المري بالمستوى المتقدم الذي حققته الإدارة في مؤشرات الأداء، بعدما تمكنت من تأمين 87 مليون مسافر ومليونَي طن من الشحنات خلال عام 2023، بالتعاون مع الشركاء، وبما يضمن تجربة سفر آمنة وسريعة، كما حافظت الإدارة على نسبة 100% في المؤشر الاستراتيجي للأداء للعام الثالث على التوالي، وحققت تطابقاً كاملاً مع المعايير الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني للعام الرابع على التوالي.

وخلال زيارته الإدارة العامة لأمن المطارات ومركز الجناح الجوي، اطلع الفريق المري على غرفة العمليات المشتركة لمطارات دبي، وأحدث التقنيات المُطبقة لتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز الأمن، وتفقّد بوابات دخول الموظفين في إدارة أمن المبنى (2)، وصالة السفر الجديدة لأصحاب الهمم.

كما اطلع الفريق المري على أبرز الإنجازات المحققة لعام 2023، ومنها تحقيق نسبة 100% في المؤشر الرئيس الاستراتيجي للإدارة، للعام الثالث على التوالي، والالتزام الكامل بالمقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني للعام الرابع على التوالي، إلى جانب الجوائز التي حصلت عليها الإدارة، ومنها الجائزة الدولية الثامنة لأفضل الممارسات عن مشروع «Xsovis».

وفي مركز دبي لأمن الطيران المدني، اطلع المري على برامج التدريب والتأهيل التي شملت 167 دورة، استفاد منها 4388 متدرباً ومتدربة، بهدف تعزيز الكفاءة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية وفق المعايير الدولية.

واطلع على عمليات الجناح الجوي التي نفذت 685 مهمة خلال عام 2023، منها 478 مهمة للتغطية الأمنية، و155 مهمة للمساندة، و39 للإسعاف الجوي، و13 للبحث والإنقاذ، مع تحقيق زمن استجابة بلغ 12 دقيقة مقارنة بالمستهدف 15 دقيقة.

رافق الفريق عبدالله خليفة المري، خلال جولته، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، جمال الحاي، ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وفي ختام الزيارة، كرّم الفريق المري عدداً من الموظفين والإدارات المتميزة.

• 685 مهمة نفذها الجناح الجوي خلال عام 2023، منها 478 مهمة للتغطية الأمنية.

الفريق عبدالله المري:

الإدارة العامة لأمن المطارات حافظت على نسبة 100% في المؤشر الاستراتيجي للأداء للعام الثالث توالياً.