الامارات | اليماحي: «الأصفر» في نهائي الكأس.. ابحثوا عن اللون الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم، محمد اليماحي، عن أهداف فريق «النمور» في بطولات الموسم الحالي، مشدداً على أن الفريق يطمح إلى تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبلوغ نهائي كأس رئيس الدولة، وبناء فريق للمستقبل يخدم النادي في المواسم المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كلباء وصل إلى الدور نصف النهائي في كأس رئيس الدولة، وأيضاً بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولم ننجح للأسف في الوصول إلى المباراة النهائية، لكن هذا الموسم أرى أن (الأصفر) حجز مكانه في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، وعلى الفرق الأخرى أن تبحث عن اللون الثاني في المباراة، إذ إن فريقنا يمتلك الخبرات الكافية لتحقيق ذلك».

وعن مباراة كلباء مع شباب الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي، على الرغم من الغيابات المؤثرة في صفوفه، قال اليماحي: «لم نشعر بالغيابات أمام شباب الأهلي، فريق كلباء قدم مباراة كبيرة، وظهر كفريق عمل واحد، والكل كان عند حسن الظن، وقدم أداء قتالياً في الملعب، ولو قدّمنا هذه الروح دائماً في المباريات سيكون فريق كلباء في مكان آخر، المدرب عمل طوال الفترة الماضية على التعامل مع هذا الوضع ونجح في ذلك، رغم التخوف قبل المباراة من النقص العددي، لكن اللاعبين كانوا عند حسن الظن».

وكان كلباء قد عانى نظام بند الإعارة مع شباب الأهلي ما حرمه إشراك لاعبين مميزين، أبرزهم الإيراني مهدي قايدي (هداف الفريق)، إلا أن ذلك لم يمنع الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقطة التعادل.

ويملك كلباء 11 نقطة في الدوري، وودّع مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة أمام العين، لكنه صعد إلى الدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة، عقب الفوز على البطائح في دور الـ16.

وعن المنتخب الوطني وقدرته على التأهل إلى كأس العالم 2026، قال اليماحي: «المنتخب الوطني أسعدنا بنتيجة رائعة أمام قطر، بلا شك المنتخب يتطور من مباراة إلى أخرى، كلنا ثقة بمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك، وفريق العمل، وأعتقد أن الحلم اقترب من الحقيقة، فالمنتخب قادر على ذلك، واللاعبون يقدمون ما لديهم، والقادم أفضل بإذن الله».

• حلم المونديال اقترب من الحقيقة، والمنتخب قادر على التأهل.