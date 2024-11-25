شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة القدم النسائية للناشئات يدخل معسكرا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئات معسكره المقبل يوم 27 نوفمبر، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

يضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات تحت 17 سنة أميرة يوسف مديرا فنيا ويعاونها كل من: آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد وعاطف عطية محلل أداء وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى ودكتور إيمان كمال طبيب ومحمد خاطر مخطط أحمال، وميريت مونيس و رنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.



والتقى منتخب مصر للناشئات في معسكره الأخير نظيره الأردني في وديتين، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع أبريل من عام 2022.



في سياق متصل عقدت اليوم جلسة عمل مشتركة بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الفرنسي، بحضور مسؤولين من كلا الاتحادين، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تفاصيل بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير كرة القدم النسائية في مصر، من خلال إقامة معسكرات تدريبية مشتركة وبرامج لتبادل الخبرات.



وحضر مندوب من السفارة الفرنسية بالقاهرة ومندوب من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقر اتحاد الكرة المصري لعقد اجتماع تنسيقي مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، لمناقشة بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي، يهدف لإقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة.



كما يهدف بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لإقامة برامج تدريبية تساعد في تطوير الكرة النسائية، وسيتم عقد اجتماع جديد غدا الاثنين بمشروع الهدف، يضم المديرين الفنيين لمنتخبات الكرة النسائية والمدير الفني للاتحاد، لوضع برنامج زمني لحضور تدريبات المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، والاجتماع مع الأجهزة الفنية واللاعبات لتحديد النقاط الخاصة بتنفيذ البروتوكول.