انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يؤكد: الحكومة وضعت الأسس للتحوّل الرقمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني استقبل الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، حيث شهد اللقاء التباحث في مضي العراق بمجال التحول الرقمي، ضمن ستراتيجية شاملة للأعمال الرقمية والذكاء الاصطناعي، تنسجم مع طموحات الحكومة والمتطلبات الدولية المتنامية في هذا المجال".وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن "الحكومة وضعت الأسس للتحوّل الرقمي، وعملت على هذا الملف في أكثر من مسار وضمّنته في الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وما يتعلق بالدفع الإلكتروني، موضحاً قدرة العراق على تطوير هذا القطاع، وتحقيق انتقالة نوعية فيه، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمة في إيجاد مشاريع تخدم العراق والمنطقة، في إطار التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وأشادت اليحيى من جانبها، "بتطور العراق في المجال الرقمي، والنقلة النوعية الجارية، بما يهيئ لخلق بيئة ملائمة لجملة من المشاريع التي تنوي المنظمة تنفيذها داخل العراق، مؤكدةً جهوزية المنظمة في الدخول بمشاريع تخدم خطط الحكومة في التحول الرقمي، وفيها فائدة حقيقية للموارد البشرية التي يمتلكها العراق، والإفادة من الموارد المادية المتوفرة، والرغبة والاستعداد العاليين".

