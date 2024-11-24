وفاة مقدم البرامج التلفزيونية تشاك ووليري عن عمر 83 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي تشاك ووليري، المقدم الأميركي الشهير لبرامج الألعاب التلفزيونية مثل "Wheel of Fortune" و"Love Connection"و"Scrabble"، عن عمر 83 عاماً في منزله بولاية تكساس، محاطًا بزوجته كريستين، وأعلن صديقه مارك يونغ عن وفاته، واصفاً إياه بأنه "صديق وشقيق عزيز ورجل إيمان عميق".



إشتهر ووليري بوسامته وأسلوبه المرح، ودخل قاعة مشاهير برامج الألعاب الأميركية عام 2007، كما ترشح لجائزة إيمي عام 1978. كان أبرز أعماله تقديم برنامج "Love Connection" لمدة 11 عاماً، حيث إشتهر بجملته الشهيرة: "سنعود بعد دقيقتين وثانيتين"، وحركته المميزة برفع إصبعين. كما قدم برنامج .

