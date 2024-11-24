زين مالك يفاجئ الجمهور على المسرح بهذا التصرف-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عاد النجم العالمي زين مالك لحياته الطبيعية بعد وفاة صديقه المقرب النجم ليام باين، وقد ظهر وهو يحيي حفل واللافت انه قدّم أغنية 'Pillowtalk' لأول مرة على المسرح.



ونشرت الصحافة العالمية الفيديو الذي وثّق غنائه هذه الأغنية.

وكان مالك قد علّق على وفاة ليام باين برسالة مطولة ومؤثرة، ناشراً صورة تجمعهما عندما كانا لا يزالان في فرقة "One Direction".

وكتب زين: "ليام، لقد وجدت نفسي أتحدث إليك بصوت عال، على أمل أن تتمكن من سماعي، لا يسعني إلا أن أفكر بأنانية أنه كان هناك الكثير من المحادثات التي يجب أن نجريها في حياتنا.

