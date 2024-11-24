هاندا أرتشيل تحتفل بعيد ميلادها مع حبيبها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت النجمة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها في مصر، وذلك برفقة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي، وقد انتشرت صورة رومانسية لهما، وأمامهما ورودا حمراء.



وتلقّت هاندا الكثير من المعايدات من قبل المتابعين.

هاكان سابانجي ينحدر من عائلة تركية تعتبر الأغنى في تركيا.

وهاكان هو أحد أعضاء الشركة القابضة لوكالة "سانا"، ويعتبر من أصغر رجال الأعمال في تركيا حيث يبلغ من العمر 32 عاماً.

وتقدر ثروة والد هاكان سابانجي بما يقارب 30 إلى 40 بليون دولار، أما والدته أرزو فتعتبر من أبرز زوجات رجال الأعمال.

