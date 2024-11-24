منع زوجة محمد رحيم من دخول الجنازة..وهكذا تصرّفت-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لزوجة الملحن المصري الراحل محمد رحيم يظهر انهيارها وذلك بعد ان تم منعها من دخول الجنازة من قبل عائلة زوجها.



ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا وردود فعل كثيرة من قبل المتابعين.

الملحن والفنان المصري محمد رحيم كان قد توفي يوم أمس بشكل مفـ اجئ نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 45 عاماً ، صـ دمة كبيرة هزّت الوسط الفني في مصر والعالم العربي بعد رحيله، وقد نعاه الكثير من الفنانين من بينهم تامر حسني.

