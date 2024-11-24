حزب الله نشر صورة تحت عنوان "بيروت يقابلها تل أبيب"

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" صورة تحت عنوان "بيروت يقابلها تل أبيب".

وتتضمن الصورة جملة مقتبسة لمراسل قناة "كان" الإسرائيلية روعي كايس قال فيها إن "حزب الله يُظهر لأنصاره أن معادلة نعيم قاسم لا تزال قائمة: ضربة في قلب بيروت تعادل ضربة في تل أبيب".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.