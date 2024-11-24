"حزب الله": استهدفنا تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس وتجمعاً آخراً عند الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 18:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 18:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بصليةٍ صاروخية".