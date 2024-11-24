إنقاذ مواطن من الغرق في عسير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة عسير مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة له. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.



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